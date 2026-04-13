Sia Luce, due nuovi incontri in Duomo: ecco Alessandro Barbero e Emanuela Fogliadini

Nuovi eventi in programma della rassegna di Sia Luce, il progetto della parrocchia di Santo Stefano (a cura di Irene Finiguerra) dal titolo “Luce sulle parole”, incentrato sugli incontri con gli autori per interrogare il sacro.
Venerdì 17 aprile, alle 21, avrà luogo in Duomo, a Biella, la Lectio di Alessandro Barbero: San Francesco, 800 anni di storia. Un solo Francesco? L’accesso in cattedrale avrà inizio a partire dalle 20.15 fino ad esaurimento posti.
Lunedì 27, invece, alle 21, sempre in cattedrale sarà presente Emanuela Fogliadini con l’incontro dal tema “La santità di Francesco raccontata da Giotto”.
Due serate tra storia, arte e spiritualità per interrogare il presente. L’ingresso è gratuito.