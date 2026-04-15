Amron Team al Campionato regionale: domenica impegnativa a Tavigliano FOTO

Gli atleti di Amron Team hanno affrontato una domenica piuttosto ardua a Tavigliano. Domenica 12 aprile, al Tavian Tourist Trophy erano 175 atleti ai nastri di partenza. 12 km e 650 m D+ ben organizzati dall'Atletica Santhià e Alessandro Chiarati.

La competizione era valida per il Campionato Regionale di Corsa in Montagna.

Di seguito i risultati: Andrea Pilati 33° (4 cat.), Luigi Nicoletto 104° (8 cat.), Claudio Carbone 111° (10 cat.), 114ª Erika Fabozzi (6 cat.), 118ª Paola Beccaria (6 cat.), 133ª Andrea Alice Livulpi (2 cat.!!)