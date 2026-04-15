“Siete i miei eroi”, i Carabinieri entrano a scuola e conquistano il cuore dei bambini di Valle San Nicolao FOTO

Un grande cuore rosso, i colori del Tricolore e parole semplici che arrivano dritte al punto: “Grazie Carabinieri per tutto quello che fate per noi”. È questo il dono speciale che gli alunni della scuola primaria di Valle San Nicolao hanno voluto consegnare ai militari della Stazione Carabinieri di Bioglio, a pochi giorni di distanza da una lezione dedicata alla legalità.

L’incontro, svoltosi nell’ambito delle iniziative per la diffusione della Cultura della Legalità promosse dal Comando Provinciale, ha visto i Carabinieri sedersi tra i banchi di scuola non per impartire ordini, ma per dialogare con i più piccoli. Durante la mattinata, i militari hanno spiegato l’importanza delle regole, il valore del rispetto reciproco e il ruolo di chi, ogni giorno, indossa l’uniforme per proteggere la comunità.

L’entusiasmo dei bambini è esploso quando hanno potuto osservare da vicino la famosa "Gazzella" dell’Arma. Un’emozione tradotta poi in arte: nei giorni successivi, gli alunni hanno realizzato una serie di disegni colorati, consegnandoli direttamente ai loro nuovi "amici" in divisa.

“È stata molto bella la vostra lezione ed è stato anche molto bello quando ci avete fatto salire sulla macchina”, scrive uno dei piccoli studenti in calce a un disegno che ritrae un Carabiniere nel momento del saluto militare. Nelle opere dei bambini, i militari sono descritti come “eroi” che proteggono dai pericoli, evidenziando una percezione dell’Arma come punto di riferimento sicuro e vicino.

“Ricevere questi disegni è per noi la soddisfazione più grande” – commentano i Carabinieri della Stazione di Bioglio – “Vedere nei loro occhi la fiducia e il senso di sicurezza conferma l'importanza di questi incontri. Seminare oggi i valori della legalità significa coltivare i cittadini consapevoli di domani.”

I disegni, carichi di gratitudine e spontaneità, testimoniano il successo di un percorso educativo che mira ad abbattere le distanze tra istituzioni e cittadini, partendo proprio dai più piccoli.