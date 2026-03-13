Tante cose da fare a Biella nel we del 13, 14 e 15 marzo

Venerdì 13 marzo
- Candelo, incontri e conversazioni centro culturale Le Rosminiane 17,30 Deborah Saggia presenta il suo libro "Frammenti di vita"
- Lessona, Diari di Viaggio
- Biella, seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica, in scena al Biella Forum, Top Events 2026
- Occhieppo Inferiore, alle ore 21 presso il Polivalente di Occhieppo Inferiore in via Caralli 7 si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, promosso dalla Pro Loco Occhieppo Inferiore APS.
- Viverone, via Umberto I 109, alle 20,30 Tè letterario: La Donna oggi
- Biella, piazza Eugenio Curiel, 13, 18,30 Presentazione di "Un destino già scritto. Storie di libri che hanno sfidato l'oblio" di Luca Cena
- Biella, La Donna e il Vino, alle 20,30 al MeBo
- Ponderano, SEDE OPERATIVA NORD OVEST ASD ESCURSIONISMO alle 21 presentazione corso
- Biella, prosegue con successo il ciclo di incontri dedicato al mondo delle api
- Vigliano, dalle 17 alle 19, la Cooperativa Oltreilgiardino apre le porte dell'asilo nido di Vigliano Biellese a tutti i genitori dei piccoli fino a tre anni per un incontro
- Oropa, alle ore 21 si terrà a Oropa il secondo incontro di Quaresima con Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, autore del libro “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia”.
- Biella, piazzale Cerruti, Circo Peppino Medini
Sabato 14 marzo
- Biella, progetto "Voceversa", villa Boffo centro Mente Locale 16-18
- Ailoche, cena Pro Loco
- Biella, piazzale Cerruti, Circo Peppino Medini
- Quaregna Cerreto, presentazione libro di Chiara Piccioni "Il destino della mia vita" ora 14
- Biella, seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica, in scena al Biella Forum, Top Events 2026
- Cavaglià, alle ore 16.00, presso la Sala Convegni di via Vercellone 1, si terrà l’assemblea pubblica “Riforma della giustizia – Le ragioni del No”, un incontro promosso dal Partito Democratico biellese
- Lessona, Cine Teatro Italia spettacolo teatrale LA RADIO DEI SOGNI portato in scena dalla Compagnia della Borragine ore 21
- Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50 alle 20,45 Muin Masri presenta il suo libro "Vendesi Croce"
- Viverone, via Umberto I 109 dalle 10,30 Leggi con me
- Pollone, la Boxing Club Biella è lieta di annunciare una importante riunione pugilistica che si terrà dalle ore 18 presso la Palestra Comunale a “Pier Giorgio Frassati”.
- Brusnengo, presentazione libro Nadia Bellini "Il bene degli altri" ore 16 sala incontri in Comune (evento Città per le donne)
- Biella, Referendum Giustizia incontro, dibattito pubblico Andrea Basso- Alessandra Guarini
- Ponzone, I Film al Giletti ore 21
- Ponderano, cena sarda
- Ponderano, Ospedale degli Infermi, Andé a l’Ospidal – Storia e storie di un luogo speciale
- Piedicavallo, via Teatro Regina Margherita, 8, alle 21 Rassegna di cinema di montagna
- Cossato, Sala eventi "G. Pizzaguerra", via Ranzoni, alle 16 Meet the writer - Incontro con Lucia Tancredi
- Masserano, Silent Book Club Biella sarà ospitato dal Palazzo dei Principi
- Biella, “L’Europa nel disordine internazionale”, presso Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo 29, Biella).
- Biella, concerto dell'Anaïs Drago Trio ReLEVé Spazio Hydro di Biella
Domenica 15 marzo
- Biella, Palazzo Gromo Losa, asta benefica progetto Emergenza Freddo ore 16,30
- Candelo, Sabati del Ricetto
- Candelo, a partire dalle ore 15:00, l’Oratorio di San Pietro si trasformerà in un tripudio di colori, musica e giochi per il carnevale dei bambini
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
- Biella-Campiglia Asmara-Piedicavallo, corsa podistica
- Massazza, Laboratorio Arte terapia dalle 15,30 in biblioteca (evento Città per le donne)
- Candelo, esposizione quadri per la Festa della Donna di " Culturalmente" 10/12- 15/18
- Ponzone, I Film al Giletti ore 16
- Biella, piazzale Cerruti, Circo Peppino Medini
- Valdilana, Polenta e baccalà da asporto dalle 11 in frazione Gioia, e in Frazione Ponzone
MOSTRE
- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile
- Vigliano, in Biblioteca mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro
- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16.