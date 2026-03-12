Running, Biella-Campiglia e Asmara-Piedicavallo: tutto pronto per domenica 15 marzo FOTO

La Biella-Piedicavallo e la "sorella minore" da Campiglia (frazione Asmara) a Piedicavallo portano l'atletica su strada nella valle del Cervo per un doppio evento podistico all’insegna dello sport e della tradizione in uno degli angoli più suggestivi della provincia di Biella. Organizza come consuetudine il Gruppo Amici Corsa Pettinengo nella mattinata di domenica 15 marzo 2026. La corsa è giunta alla 45ª edizione per quanto riguarda la Biella-Piedicavallo (che quest’anno rappresenta anche il 14° memorial Ismar Pasteris), e alla 9ª edizione della Campiglia Cervo-Piedicavallo.

Due gare, un unico traguardo e la partenza in simultanea

La regina della giornata rimane la 45ª edizione della Biella-Piedicavallo, la storica corsa su strada biellese che si snoda su una distanza di circa 18,5 km: la partenza è prevista alle ore 10 dalla carreggiata sud di viale Matteotti, adiacente a piazza Vittorio Veneto non utilizzabile in questo periodo per i lavori in corso in via Italia. Usciti da Biella gli atleti affronteranno la salita che porta verso l'alta valle con un dislivello totale che supera i 600 metri. Alle stessa ora partirà la Campiglia- Piedicavallo, anche quest’anno da frazione Asmara: 6 chilometri impegnativi che ripercorrono esattamente l’ultima parte del tracciato della gara lunga con poco meno di 300 metri di dislivello.

Le iscrizioni

Ci sarà tempo per iscriversi anche domenica prima del via in segreteria gare.

Come sempre difficile fare dei pronostici: spesso i vincitori sono iscritti last minute. Nella gara da Biella sarà al via l'ex azzurro Michele Fontana (Parco Alpi Apuane), fresco vincitore della Karneval Run a Biella un mese fa e già primo nel 2023 e 2024, mentre tra le donne ha perfezionato l'iscrizione Lisa Borzani (Bergamo Stars) una delle regine italiane dell'ultra trail, spesso in gara nel Biellese.

Nella corsa dall'Asmara di Campiglia, invece, tre giovani atleti locali di FuturAtletica Piemonte possono puntare a scrivere il loro nome nell'albo d'oro: in ambito maschile lo juniores Tommaso Bonino e l'allievo Giuseppe Luciano Piazza, entrambi runner di livello nazionale; tra le donne la junior Irene Cappio.

I record

Per quanto riguarda i record del percorso, da Biella a Piedicavallo il più veloce sul percorso in essere dal 2017 al 2025 è il borgosesiano Francesco Carrera, vincitore nel 2022 in 1h02'29", mentre tra le donne è la burundiana Clementine Mukandanga nel 2021 prima in 1h14'59". La gara di quest'anno, visto il cambio di percorso, non farà graduatoria. Un anno di stop, da questo punto di vista, con l'idea degli organizzatori è di tornare sul vecchio percorso l'anno prossimo.

Per la Asmara-Piedicavallo. invece, Rodica Sorici è la più veloce sino ad oggi con il tempo di 25'44" siglato lo scorso anno, mentre tra i maschi il tempo da battere è quello di Henry Aymonod arrivato in 20'36" nel 2024.