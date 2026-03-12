Edizione d’argento per la Rassegna di San Giuseppe: a Cossato il grande incontro dei cori biellesi

Edizione d’argento quest’anno per la Rassegna di San Giuseppe, un’occasione speciale che vedrà unirsi in concerto le voci dei cori delle due principali città biellesi: il Coro Noi Cantando Città di Cossato e il Coro Genzianella Città di Biella diretto da Pietro Canova.

Si tratta, infatti, della 25ª presentazione al pubblico di un evento sempre atteso e partecipato che il coro cossatese organizza con impegno e tenacia per contribuire a dare importanza e valore alla nobile arte del canto. È, nel contempo, il modo per celebrare il patrono della chiesetta dove il gruppo si riunisce per le proprie sessioni di prove e per dedicare un pensiero a tutti i papà in occasione della loro festa.

Andrea Cracco, nuovo direttore dei Noi Cantando, commenta: “Inizio il mio primo anno come direttore del coro con un avvenimento importante, il nostro 25° anniversario della Rassegna di San Giuseppe, evento per noi sempre significativo, che dedichiamo soprattutto al ricordo del nostro fondatore Vitaliano Zambon senza la cui capacità, esperienza e passione per la musica il nostro sodalizio non avrebbe avuto vita. Il suo esempio è per me stimolo a continuare sempre al meglio al fine di renderlo orgoglioso di ciò che stiamo facendo”.

La serata avrà luogo sabato 21 marzo alle ore 21:00 presso la chiesetta di San Giuseppe, in via Marconi 132 a Cossato.

Il giorno successivo, domenica 22 marzo alle ore 15:30, sempre presso la chiesetta di San Giuseppe, il Coro Noi Cantando canterà in ricordo di Vitaliano durante la S. Messa in sua memoria.