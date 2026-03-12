Biella, problemi d'udito: più di 80 partecipanti al Caffè del Benessere FOTO

Oltre 80 partecipanti hanno preso parte, martedì 10 febbraio, al Caffè del Benessere svoltosi alle ore 15 all’Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano a Biella.

Relatrice dell’incontro è stata la dottoressa Francesca Brigato, specializzata in Otorinolaringoiatria e in servizio presso l’omonimo reparto dell’Ospedale di Biella, che ha affrontato il tema “L’udito e i suoi problemi nell’anziano”.

Durante l’appuntamento è stato spiegato come i problemi di sordità aumentino con il passare degli anni: si passa infatti dal 22% nella fascia di età compresa tra i 65 e i 74 anni a circa il 40% negli over 75. La relatrice ha quindi illustrato l’anatomia dell’apparato uditivo e il processo attraverso cui avviene la percezione del suono.

Sono stati inoltre approfonditi i fattori di rischio della sordità, tra cui l’esposizione ai rumori in ambiente lavorativo o dovuti alla musica ad alto volume, e i fattori protettivi, come una corretta igiene dell’orecchio, uno stile di vita sano e l’attenzione a evitare suoni troppo intensi. È stato ricordato come una perdita improvvisa dell’udito sia spesso secondaria a eventi vascolari, più frequenti in chi soffre di patologie cardiocircolatorie, ma talvolta possa dipendere anche dalla presenza di un tappo di cerume.

La produzione di cerume, è stato spiegato, rappresenta comunque una protezione per l’orecchio e per la sua rimozione non deve essere utilizzato il cotton fioc. Tra le possibili cause di sordità sono stati citati anche farmaci ototossici, agenti chimici e carenze nutrizionali.

Per i disturbi dell’udito è necessaria una diagnosi accurata che inizia con l’esame otorinolaringoiatrico della membrana timpanica, che può risultare normale o danneggiata, e prosegue con l’esame audiometrico ed eventuali ulteriori accertamenti. In base ai risultati si può quindi procedere con la riabilitazione uditiva, attraverso apparecchi intrauricolari o retroauricolari, di cui sono state illustrate caratteristiche e indicazioni. Durante l’incontro è stato spiegato anche il funzionamento dei cosiddetti “occhiali per sentire” e il loro possibile utilizzo.

In conclusione è stato evidenziato come la perdita dell’udito rappresenti uno dei fattori di rischio per il deterioramento cognitivo.

L’incontro, caratterizzato da numerose domande dei partecipanti, si è concluso con il consueto momento conviviale del caffè.

I Caffè del Benessere sono organizzati dall’associazione ANZITUTTO ODV, realtà di volontariato per gli anziani, in collaborazione con altre associazioni. In questa occasione hanno collaborato anche i volontari dell’Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano, che hanno predisposto il rinfresco finale.

L’iniziativa rientra inoltre nella rete dell’innovativo progetto “AccompagnaMenti”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con AMA Biella come capofila, che intende intervenire a favore dell’assistenza a domicilio delle persone con demenza.

Il prossimo Caffè del Benessere all’Oratorio di Santo Stefano è in programma martedì 14 aprile alle ore 15, con un incontro dedicato alle “Indicazioni per una corretta alimentazione”, con il dottor Michelangelo Valenti, dietologo, e la dottoressa Chiara Torelli, dietista dell’Ospedale di Biella.