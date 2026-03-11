Ginnastica artistica, al Biella Forum la seconda tappa del campionato nazionale FOTO

Biella si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti della stagione della ginnastica artistica italiana. Venerdì 13 e sabato 14 marzo il Biella Forum ospiterà la seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B, maschile e femminile, inserita nel calendario dei Top Events 2026 della Federazione Ginnastica d’Italia.

La manifestazione è stata presentata mercoledì 11 marzo alle 11 nella sala del Consiglio di Palazzo Oropa, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione delle istituzioni cittadine e dei rappresentanti federali: "La ginnastica artistica sta vivendo un vero momento d’oro ed è bello che la nostra città possa ospitare un programma sportivo di questo livello – ha dichiarato il sindaco Marzio Olivero –. Seguire lo sport in televisione è una cosa, poterlo vivere dal vivo è completamente diverso. Eventi come questo consentono anche a tante persone di scoprire e frequentare il territorio, diventando un’occasione importante per promuovere Biella".

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola, che ha sottolineato il lavoro svolto per accogliere la manifestazione: "Abbiamo tirato il palazzetto a lucido per ospitare questo straordinario evento. Ci aspettiamo pubblico da ogni parte d’Italia. Lo sport è uno strumento incredibile di attrattività e visibilità territoriale e vogliamo continuare a portare a Biella appuntamenti di livello altissimo".

A illustrare l'obiettivo dell’iniziativa è stato Massimo Contaldo, direttore dell’Ufficio studi e ricerche della Federazione Ginnastica d’Italia, che ha evidenziato il valore del progetto Top Events: "Non si può fare ginnastica senza organizzazione. Il Biella Forum si presenta molto bene dal punto di vista dell’impianto e all’interno di questo evento ci saranno le migliori società del momento, con una rappresentanza molto giovane e di grande valore. La ginnastica verrà rappresentata in tutte le sue forme e ci auguriamo che il pubblico biellese sappia accogliere questo appuntamento speciale".

Per Donatella Eterno, delegata provinciale FGI di Biella, la manifestazione rappresenta anche un riconoscimento per la tradizione sportiva del territorio: "Biella lo merita, perché ha un passato importante nella ginnastica e oggi continua a portarlo avanti con un movimento attivo e appassionato. Le società lavorano ogni giorno per far crescere atlete e atleti, dai livelli di base fino alle competizioni più alte. Eventi come questo permettono di valorizzare l’impianto e rafforzare la collaborazione tra federazione, amministrazione e associazioni sportive".

Tra i protagonisti presenti alla conferenza stampa anche Giulia Perotti e Artemisia Iorfino della Libertas Ginnastica Vercelli, squadra campione d’Italia in carica, e Riccardo Villa della Ginnastica Pro Carate, vincitore della prima tappa disputata a Modena. Tutti saranno in pedana anche nel fine settimana biellese.

La tappa di Biella è il secondo appuntamento dei Top Events 2026, un progetto federale che comprende nove eventi tra ginnastica artistica e ritmica. Il circuito proseguirà con la tappa di Terni il 17 e 18 aprile, prima della Final Eight di Bergamo il 15 e 16 maggio, dove verrà assegnato lo scudetto.

Il programma delle gare al Biella Forum prevede l’apertura venerdì 13 marzo alle 16 con la Serie B, maschile e femminile. Sabato 14 marzo si proseguirà con la Serie A2 alle 9, mentre la Serie A1, la massima categoria, prenderà il via alle 14.30.

Il claim della stagione “Fly to the top” sintetizza lo spirito di un campionato che punta a valorizzare il talento e la crescita della ginnastica italiana. Durante il weekend sarà inoltre allestita una fan zone con stand e attività dedicate al pubblico, mentre i biglietti per assistere alle competizioni sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket.