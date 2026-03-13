Tollegno ridisegna "La riva delle fabbriche": il progetto spiegato alla cittadinanza

Il Comune di Tollegno invita la cittadinanza a partecipare alla serata pubblica di presentazione del progetto “La Riva delle Fabbriche”, in programma martedì 17 marzo alle ore 20.30 presso il Cineteatro Felix di Tollegno.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio alla popolazione un intervento importante per il territorio, reso possibile grazie al contributo del bando “Armonia+” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dedicato alla valorizzazione del paesaggio biellese e alla rigenerazione degli spazi pubblici.

Il progetto riguarda la riqualificazione dell’area verde conosciuta come “Riva delle Fabbriche”, lo spazio naturale che collega il centro del paese con il Villaggio Filatura, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo oggi poco valorizzato e trasformarlo in un’area fruibile, accessibile e capace di generare nuove occasioni di socialità.

Gli interventi previsti comprendono la sistemazione e rinaturalizzazione della riva, la gestione e sostituzione delle specie infestanti, la ridefinizione dei percorsi pedonali, la realizzazione di spazi di sosta e di attività all’aperto e interventi di ingegneria naturalistica per garantire stabilità e qualità paesaggistica dell’area. L’obiettivo è quello di creare un luogo verde attrezzato che favorisca il tempo libero, l’attività fisica e la socialità, valorizzando allo stesso tempo la memoria storica e industriale del territorio.

La serata del 17 marzo sarà quindi un momento importante di condivisione e trasparenza, durante il quale l’amministrazione comunale presenterà il progetto, il percorso che ha portato alla sua realizzazione e le prospettive future per questo spazio.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e a chiunque sia interessato a conoscere e contribuire al futuro di uno degli spazi verdi più significativi di Tollegno.