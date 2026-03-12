Assemblea dei Giovani Imprenditori UIB, Sanna: "Oggi abbiamo il dovere di andare oltre e far crescere le nostre imprese" FOTO e VIDEO

Si è svolta oggi a Palazzo Gromo Losa l’Assemblea Pubblica del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, un evento dedicato a “storie, valori e visioni per l’impresa che cresce”. L’iniziativa ha riunito istituzioni, imprenditori, accademici e rappresentanti del mondo associativo per un confronto su competitività, innovazione, capitale umano e nuovi modelli d’impresa.

Dopo i saluti istituzionali di Emanuele Ramella Pralungo, Presidente della Provincia di Biella, e Marzio Olivero, Sindaco della Città di Biella, l'incontro è entrato nel vivo con l'intervento di Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib, che ha richiamato l’evoluzione del lavoro svolto dal GGI negli ultimi anni e le sfide che attendono il sistema industriale.

L'intervento di Stefano Sanna, presidente GGI Uib

"E' la seconda Assemblea Pubblica del Gruppo Giovani Imprenditori, dopo quella che nel 2023 ci aveva portati a immaginare un territorio biellese più dinamico, meglio connesso e più capace di attrarre. In questi due anni abbiamo vissuto una congiuntura negativa, aggravata da scelte politiche talvolta miopi. Oggi abbiamo il dovere di andare oltre e far crescere le nostre imprese nella dimensione, nel valore generato, nella capacità di inventare e soprattutto nelle persone che le animano. Dal rilancio della nostra industria dipendono il nostro benessere e le nostre libertà.

Ecco perché, oggi, abbiamo voluto parlare del valore strategico della competitività come visione condivisa tra imprese, istituzioni e comunità. Dallo sviluppo del capitale umano ai nuovi modelli d’impresa, dalla tecnologia ai territori attrattivi, è emersa una richiesta chiara: investire oggi nelle competenze e nella cultura del fare impresa per costruire il domani.

L'impegno del Gruppo Giovani va da tempo in questa direzione, soprattutto attraverso iniziative che stimolano il dialogo con le giovani generazioni e la passione per il fare impresa. Penso, in primis, al Concorso Scuole del Premio Biella Letteratura e Industria e a Wooooow! Biella, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro". E' fondamentale che anche gli imprenditori, per primi, siano protagonisti del cambiamento, attraverso una formazione specifica che valorizzi le competenze per fare impresa, affrontando le nuove sfide di oggi. E' per questa ragione che, con Città Studi e Università di Torino, abbiamo immaginato un percorso ad hoc, il Master Business Design e leadership imprenditoriale.

Non a caso, poi, oggi lanciamo il nuovo logo del nostro GGI, che mette al centro un messaggio fondamentale: "Insieme si cresce"".

Verso un nuovo modo di fare impresa

E' seguito l'intervento del professor Giorgio Donna, Già Professore Ordinario di Economia Aziendale e consulente di management, che ha offerto una riflessione sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il sistema economico, evidenziando come tecnologia, intelligenza artificiale e tensioni geopolitiche stiano imponendo alle imprese di ripensare strategie e modelli decisionali. Ha affiancato a questo quadro globale una lettura critica del contesto italiano, ancora frenato da resistenze culturali, perdita di giovani talenti e lentezza nei processi di modernizzazione di scuole, imprese e Pubblica Amministrazione.

Il prof. Donna ha sottolineato la necessità di evolvere verso imprese guidate da un purpose chiaro, capaci di coniugare creazione di valore e impatto sociale: un percorso che richiede più attenzione al capitale umano, alla formazione continua e alla capacità di attrarre nuove competenze. Ha concluso invitando i giovani a un ruolo attivo nel cambiamento, con il coraggio di guardare al futuro senza timore e con autentica “fame” di innovazione.

La tavola rotonda: esperienze e strategie per l’impresa che cresce

Infine, è stata particolarmente vivace il confronto stimolato dalla tavola rotonda “L’impresa che cresce: fattori di successo, esperienze e strategie”, che ha portato sul palco testimonianze dal mondo dell’impresa, dell’innovazione, della formazione e delle istituzioni.

Sono intervenuti: Marco Morchio, Socio del Club degli Investitori, Gianmario Pellegrino, Vicerettore Aggregato per il Trasferimento Tecnologico, Politecnico di Torino, Luigi Giordano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Cuneo e Managing Director VINCI Energies Italia, Giulia Tancredi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte, Lisa Orefice, Direttrice Reseau Entreprendre Piemonte, Sara Gentile, Vicesindaco della Città di Biella. La discussione è stata moderata da Christian Zegna, Presidente e CEO di BTREES, Presidente di Reseau Entreprendre Piemonte e Past President del Gruppo Giovani Imprenditori UIB.

Gli interventi hanno esplorato i nuovi paradigmi della crescita, dall’accesso ai capitali alla cultura dell’innovazione, dalla filiera formativa al ruolo delle reti tra imprese.