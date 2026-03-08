Nuovo appuntamento per Silent Book, si leggerà al Palazzo dei Principi di Masserano

L'appuntamento di marzo del Silent Book Club Biella sarà ospitato dal Palazzo dei Principi di Masserano. Un polo culturale in centro paese adatto per abbinare la lettura alla bellezza delle sale del municipio di Masserano. L'appuntamento è per sabato prossimo, 14 marzo, a partire dalle 15.
