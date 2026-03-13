SPB, riflettori su Biella per il big match di Serie C

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti si appresta a vivere un altro weekend di emozioni.

I riflettori sono tutti puntati sul PalaPajetta , dove alle 20.30 di sabato si giocherà lo scontro al vertice tra la prima e la seconda del campionato di Serie C. La Ilario Ormezzano Sai SPB ospita la capolista Pallavolo Val Chisone , che attualmente ha 5 punti di vantaggio in classifica sugli arancioblù.

A presentare l’attesissima sfida è il vice-allenatore Simone NICOLO: «Ospitiamo la squadra che sta dominando il campionato e i numeri confermano i loro pieni meriti. Hanno perso un solo match (al quinto set ad Acqui) e vantano una correlazione muro-difesa pressoché perfetta. All’andata non ci avevano concesso nulla, mostrandosi cinici e tecnicamente impeccabili. Arrivano a Biella da favoriti, ma il doveroso rispetto per la capolista non va confuso con la rassegnazione, specie sul nostro campo. Abbiamo costruito una striscia positiva con il sudore e non vogliamo fermarci proprio ora. Sappiamo che per fare risultato servirà una partita di altissimo livello e i ragazzi in palestra hanno lavorato con il piglio giusto. Entreremo in campo con la corretta dose di umiltà, ma con la cattiveria agonistica di chi vuole difendere il proprio palazzetto».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Una partita di cartello, dato che si incontrano le due squadre più in forma del campionato. Ci auguriamo una bella gara dal punto di vista sportivo, poi speriamo di poter cogliere un bel risultato: per riscattare quello dell’andata a Pinerolo e giocarci al meglio il resto della stagione. Ci siamo preparati molto bene, la affrontiamo con impegno, assolutamente consapevoli del valore dell’avversario, ma con moltissima serenità».

Chiude capitan Filippo AGOSTINI: «Affrontiamo questa sfida contro Val Chisone consci delle nostre qualità e del grande lavoro fatto finora, che ci ha portato a conquistare – con l’ultima a Torino – dodici vittorie consecutive. Sappiamo quanto sia importante questa partita, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli di quanto il campionato sia ancora lungo e tutto da decidere. In settimana abbiamo lavorato bene, sarà sicuramente una sfida di alto livello in cui entrambe le squadre si affronteranno a viso aperto. Invito tutti a venire al palazzetto, per sostenerci e far sentire il calore del nostro pubblico».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 14/3, ore 20.30 | PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Poliedra Sanità Pallavolo Val Chisone

Serie D

Sabato 14/3, ore 17 | PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Volley Novara

Under18 UISP

Sabato 14/3, ore 15 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Arti Volley

Domenica 15/3, ore 11 | Palestra S.M. “A. Gramsci” di Collegno (TO)

Arti Volley – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB

Under15 – Final Four TST

Domenica 15/3, ore 10.30 | Palestra Caserma “C. Battisti” di Acqui Terme (AL)

[Semifinale] Pool Pavic Volley – AM IMPIANTI SPB

Domenica 15/3, ore 15 | Polisportivo “Mombarone” di Acqui Terme (AL)

[Eventuale Finale 1°/2°]

Under13

Sabato 14/3, ore 10.30 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Altiora

Domenica 15/3, ore 15 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Fortitudo Volley Occimiano

Under12 3x3

Domenica 15/3 | PalaPajetta di Biella

Ore 10: CONAD SPB – Pool Pavic Next Gen

Ore 11: CONAD SPB – Multimed Volley Vercelli Bianca