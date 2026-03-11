Occhieppo Inferiore, dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia

Venerdì 13 marzo alle ore 21 presso il Polivalente di Occhieppo Inferiore in via Caralli 7 si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, promosso dalla Pro Loco Occhieppo Inferiore APS.

L’evento prevede un dibattito sulle ragioni del sì e del no, moderato da Valentina Spataro, con la partecipazione di Pietro Brovarone, giudice onorario, e Angela Colella, GIP. L’obiettivo è offrire ai cittadini informazioni chiare e corrette per comprendere meglio le questioni oggetto del referendum.

Il volantino dell’iniziativa cita una frase di Pablo Picasso: “Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l’occasione per comprendere”, sottolineando l’importanza di partecipare attivamente al dibattito prima di esprimersi al voto.