CRONACA | 12 marzo 2026, 15:16

Cossato, tentato colpo nella stessa azienda: ladri ripresi dalle telecamere

Cossato, tentato colpo nella stessa azienda: persone riprese dalle telecamere - Foto di repertorio

Secondo episodio nella stessa azienda di Cossato: era già interessata da un furto di rame nei giorni scorsi.

Nella notte i proprietari hanno notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, la presenza di alcune persone che si muovevano all’interno dell’area della ditta. Dalle immagini si vedrebbero alcuni soggetti aggirarsi e poi allontanarsi dalla parte retrostante dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Dopo quanto accaduto la settimana precedente, i titolari avevano provveduto a mettere la zona sotto sorveglianza e a sigillare il container contenente il rame.

L’episodio segue quello avvenuto pochi giorni prima nello stesso luogo. In quell’occasione ignoti si sarebbero introdotti in piena notte all’interno del rivenditore di rottami metallici, portando via un importante quantitativo di materiale. Si parlerebbe di qualche quintale sottratto, per un danno stimato tra i 15mila e i 20mila euro.

G. Ch.

