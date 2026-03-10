Po.in.tex, delegazione Auvergne-Rhône-Alpes in visita a Città Studi

Recentemente Po.in.tex, il Polo di Innovazione Tessile gestito da Città Studi, ha accolto una delegazione di tre rappresentanti di istituzioni provenienti dalla regione francese di Auvergne-Rhône-Alpes, in mobilità internazionale. Po.in.tex lavora da molti anni con questa regione anche su progetti europei come ASTER, progetto coordinato proprio da Auvergne-Rhône-Alpes, e che vede Po.in.tex tra i partner. ASTER ha lo scopo di prevenire e gestire i rifiuti tessili e plastici nelle Alpi, perseguendo anche l'armonizzazione delle politiche e normative nello spazio alpino.

Hanno preso parte alla delegazione: Laurence Allois, Responsabile della Formazione, Impiego e Competenze presso UNITEX, associazione delle imprese del settore tessile; Anne Cécile Caschera, Project Manager per il Dipartimento Economia, Ambiente e Fiscalità presso UNITEX; e Yann Perruchot, Project Manager per la Realtà Virtuale presso Maya Campus, un ente di Formazione Professionale. Questi rappresentanti ricoprono ruoli chiave nel loro distretto e la loro visita è stata focalizzata sull’apprendimento delle buone pratiche adottate nel territorio biellese, in particolare nei settori produttivo e formativo.

Durante il periodo di mobilità, la delegazione ha esplorato tematiche cruciali, come l'economia circolare e le pratiche di riciclo nel settore tessile; ha inoltre interagito attivamente con rappresentanti di aziende, istituzioni di ricerca ed enti formativi, creando un fruttuoso ponte per la condivisione di conoscenze ed esperienze. Ha infatti avuto l'opportunità di incontrare referenti di realtà territoriali, non solo di Città Studi, ma anche del Politecnico di Torino, dell’Unione Industriale Biellese e dell’ITS-TAM&GEM.

Sono stati presentati i progetti RegioGreenTex, con focus sui suoi Hub tessili, e Transitions, in particolar modo i moduli formativi sviluppati da Città Studi. Sono state discusse anche le sinergie tra Po.in.tex e la regione Auvergne-Rhône-Alpes e i servizi offerti dalla divisione Tessile e Salute, con particolare attenzione alla certificazione Ethic-et.

La delegazione ha inoltre visitato i laboratori del Politecnico di Torino, come il ComfortLAB, e varie realtà produttive come Magnolab, DBT Fibre e Officina+39, creando preziose opportunità per future collaborazioni tra aziende, cluster e associazioni.

Laurence Allois ha commentato: "L’obiettivo di questo viaggio è stato approfondire la conoscenza della cultura tessile della Regione Piemonte, focalizzandosi su innovazione e formazione relative al riciclo tessile e all’economia circolare. La visita a Magnolab era particolarmente attesa e stiamo già identificando potenziali sviluppi collaborativi." Inoltre, ha anche sottolineato future opportunità di connessione, come l'accoglienza di studenti dell’ITS TAM nell’hackathon tessile previsto per ottobre 2026 a Lione, e l’organizzazione di eventi di networking per facilitare il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.