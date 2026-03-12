La parrocchia del Villaggio Lamarmora inaugura l'anno dei pellegrinaggi a Oropa FOTO

Domenica 8 Marzo, come da tradizione, la parrocchia del Villaggio Lamarmora ha aperto ufficialmente l’anno dei pellegrinaggi al Santuario di Oropa per il 2026.

Per la Comunità del variegato e vivace rione di Biella, è stata la cinquantasettesima edizione. Questo tradizionale e storico pellegrinaggio, nato nel 1969, come sempre programmato nella seconda domenica di Marzo, è stato fortemente voluto, ideato e realizzato dall’indimenticato primo parroco Don Piero Gibello e durato ininterrottamente (salvo purtroppo la forzata interruzione per il Covid) fino ad oggi. Lui dal cielo assiste e guarda orgoglioso la sua Comunità che ha forgiato in ben 51 anni di parrocchia, che ancora rinnova con tanta fede questo pellegrinaggio.

Una cinquantina di fedeli sono partiti al mattino molto presto dalla Piazza della Chiesa di Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora per salire a piedi fino al Santuario, offrendo le loro fatiche alla loro patrona, la Regina di Oropa.

Da San Fermo il pellegrinaggio è poi diventato una processione orante di almeno settanta persone.

Poi in Santuario si sono uniti gli altri fedeli saliti con le auto per dare vita alla molto sentita e partecipata processione sotto al porticato prospicente alla Basilica antica, seguita dalla Santa Messa officiata dall’attuale parroco Don Ezio Saviolo ed al pranzo al sacco comunitario presso le Sale del Pellegrino. Una giornata con clima mite, riscaldato dal sole che ha accolto i pellegrini. La Madonna Nera vuole di sicuro bene al Villaggio.



