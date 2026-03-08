Memorie Sonore a Biella, si presenta la 3°edizione del progetto di animazione musicale per la terza età

Sabato 14 marzo, dalle 16 alle 18, il Centro Mente Locale (Villa Boffo), in via Gramsci 29, a Biella, ospiterà l’evento di lancio di “Memorie Sonore”. Giunto alla sua terza edizione, il progetto si conferma un’iniziativa di rilievo per il territorio, focalizzata sull’animazione musicale per la terza età. L’incontro, promosso da ANTEAS Biellese Odv, capofila del progetto, sarà l’occasione per illustrare le novità di quest'anno e il valore terapeutico e sociale della musica nel supporto agli anziani.

Durante il pomeriggio verranno presentati gli obiettivi del progetto 2026, con particolare attenzione alle attività di animazione musicale che ne costituiscono il cuore pulsante. All’evento prenderanno parte Osvaldo Boglietti (presidente di ANTEAS Biellese), Gabriele Greggio, presidente di Tessiture sonore APS, che è la principale partner del progetto, Franco Ferlisi, presidente di Ama Biella, partner del progetto, insieme a Better Places APS. Interverranno anche musicoterapeuti e animatori sociali, esperti del settore che approfondiranno le metodologie applicate nel progetto.

La presentazione sarà arricchita dal concerto del gruppo vocale Voceversa. La formazione proporrà un viaggio musicale attraverso un repertorio variegato: dai canti della tradizione popolare alla musica colta, offrendo un esempio concreto della bellezza e della forza inclusiva del canto corale. L’iniziativa è a ingresso gratuito.