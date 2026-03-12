Dalla strategia alla vendita, parte il percorso formativo della Camera di Commercio

Individuare le giuste opportunità internazionali è solo l’inizio per le imprese che guardano all’estero: per competere globalmente occorre saper pianificare, creare contatti e negoziare con successo. Con questo obiettivo la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con Ceipiemonte, lancia il nuovo percorso formativo gratuito "Dalla strategia internazionale all'acquisizione del cliente" che prenderà il via nel mese di aprile.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di sviluppare le competenze necessarie a gestire con successo ogni fase dello sviluppo estero, garantendo al progetto di espansione la necessaria solidità organizzativa e commerciale.

«In un panorama economico globale caratterizzato da una costante evoluzione e da sfide sempre più complesse la capacità delle imprese di proiettarsi sui mercati esteri non è solo un'opportunità di crescita, ma una necessità strategica fondamentale per il consolidamento del proprio business» commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Con questo percorso vogliamo offrire a imprenditori ed export manager non solo nozioni teoriche, bensì strumenti operativi e metodologie di negoziazione spendibili nella propria realtà e attività lavorativa, riducendo i rischi legati all'improvvisazione. Di fronte alle incognite e al clima di profonda incertezza che caratterizza i mercati internazionali, investire nella crescita del proprio bagaglio di competenze professionali rappresenta un presupposto imprescindibile per mantenere il nostro tessuto economico resiliente e competitivo».

Il percorso, della durata complessiva di 32 ore, si articola in sei lezioni a cadenza settimanale, previste ogni mercoledì a partire dal 1° aprile. Il primo incontro si svolgerà in presenza presso la sede camerale di Novara (orario 9-17); seguiranno quattro moduli online dall’8 al 29 aprile (orario 9-13), per concludere con l’ultima lezione in presenza, in programma il 6 maggio presso la sede camerale di Vercelli (orario 9-17). Docente del corso sarà Gianfranco Lai, esperto senior di marketing internazionale e pianificazione strategica.

Possono partecipare al percorso formativo le imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli iscritte al progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia. L’adesione è gratuita ed è previsto un numero massimo di venti partecipanti (uno per impresa), con accoglimento delle candidature secondo l’ordine cronologico di invio. Per iscriversi occorre compilare il modulo online disponibile sul sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla segreteria organizzativa scrivendo un’e-mail all’indirizzo internazionale@pno.camcom.it oppure telefonando ai numeri 0161.598.296/242 - 015/35.99.371.