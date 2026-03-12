“La Radio dei Sogni” al Cine Teatro Italia: quinto appuntamento a Lessona

Prosegue la 4ª Rassegna Elio Clerico Mosina “In Teatro si fa… Cultura” con il quinto appuntamento in programma sabato 14 marzo 2026 al Cine Teatro Italia di Lessona. In scena lo spettacolo teatrale “La Radio dei Sogni”, portato sul palco dalla Compagnia della Borragine.
La commedia è ambientata nella sala medica di una RSA, dove il cinico professor Indormia si destreggia nell’ascolto della radiocronaca della partita del suo Napoli, nonostante le urla e i lamenti degli ospiti della stanza 5, che forse non gradiscono certe cacofonie da stadio.
Caposala e infermiera provano a riportare il luminare alle sue responsabilità verso gli anziani, ma senza successo. Sarà però lo sconforto del professore, all’atto della sconfitta della sua squadra, a sintonizzare la radio su ben altre frequenze.
Suoni armonici e melodiosi cominceranno così a diffondersi all’interno della sala, accompagnando i maturi ospiti dentro la magia di un sogno, ognuno intento a inseguire il proprio personale riscatto, tra colpi di scena, situazioni grottesche, trovate esilaranti e momenti di grande commozione.