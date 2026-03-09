Biella, “La donna e il vino”: incontro con degustazione a MeBo Experience

Venerdì 13 marzo, alle ore 20.30, si terrà l’incontro dal titolo “La donna e il vino”, una serata dedicata alla scoperta del ruolo femminile nel mondo vitivinicolo.
L’iniziativa propone un viaggio nella storia che attraversa epoche e culture, dai dettami morali dell’antichità fino alle imprenditrici del vino di oggi. Un percorso che metterà in luce anche il contributo delle donne dell’Alto Piemonte, protagoniste nello sviluppo di un settore sempre più centrale per il territorio.
Nel corso della serata interverranno Marco Giacometti ed Ermanno Mino, mentre porteranno la loro testimonianza Roberta e Anna Sappino dell’Azienda Agricola Alberta Luciana di Cavaglià.
Al termine dell’incontro sarà offerto ai partecipanti un calice di Rosato dell’Azienda Alberta Luciana, accompagnato da un assaggio di formaggi Botalla.
L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Università Popolare di Biella – UPB Educa.
Per info e prenotazioni
MeBo Experience, via Ramella Germanin 3
Prenotazioni disponibili sul sito: https://www.mebomuseum.it/prodotto/la-donna-e-il-vino/
Tel: 351 68 177 05
E-mail: info@mebomuseum.it