Circondario | 08 marzo 2026, 07:20

Vigliano, con le famiglie si parla della gestione delle emozioni all'asilo nido

Vigliano, con le famiglie si parla della gestione delle emozioni all'asilo nido (foto di repertorio)

Venerdì prossimo, 13 marzo, dalle 17 alle 19, la Cooperativa Oltreilgiardino apre le porte dell'asilo nido di Vigliano Biellese a tutti i genitori dei piccoli fino a tre anni.

Le famiglie interessate, quindi, oltre a quelle già utenti del servizio, potranno cogliere l'opportunità per approfondire con la psicologa Chiara Brera Molinaro il delicato ed interessantissimo tema della gestione delle emozioni, in un incontro dal titolo "Mi fa una rabbia! Quando le emozioni si fanno grandi: strategie per genitori". Nel pomeriggio stesso, i genitori interessati potranno visitare l'asilo con le educatrici. 

Redazione g. c.

