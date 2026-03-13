 / POLITICA

POLITICA | 13 marzo 2026, 07:30

Referendum sulla giustizia, Lega Biella rilancia la campagna per il Sì

Referendum sulla giustizia, Lega Biella rilancia la campagna per il Sì

Referendum sulla giustizia, Lega Biella rilancia la campagna per il Sì

Prosegue sul territorio la campagna referendaria della Lega Biella a sostegno del Sì alla riforma della giustizia, promossa con l’obiettivo di illustrare ai cittadini i contenuti della proposta e favorire momenti di confronto pubblico.

Nel fine settimana sono previsti nuovi gazebo informativi organizzati dal partito. Gli appuntamenti si terranno sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Falcone a Biella, sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto a Biella, sabato dalle 15 alle 19 in via Iside Viana, nel piazzale del Conad a Candelo, e domenica dalle 15 alle 18.30 in via Lamarmora, nei pressi dell’ATL, sempre a Biella.

Parallelamente proseguiranno anche gli incontri pubblici serali dedicati al tema della riforma. Venerdì 13 marzo, alle 21, è in programma una serata a Villa Berlanghino a Cossato, con gli interventi del segretario provinciale Roberto Simonetti e dell’avvocato Chiara Caucino. Un secondo appuntamento è previsto lunedì 16 marzo, sempre alle 21, alla Biblioteca comunale di Andorno Micca, dove interverranno il sindaco Davide Crovella, l’assessore Andrea Ferrero, oltre a Roberto Simonetti e Chiara Caucino.

In vista del referendum in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare agli incontri e a informarsi sui contenuti della riforma. Secondo i promotori, il voto rappresenta un passaggio importante per rafforzare l’imparzialità del giudice e rendere il sistema giudiziario più al passo con i tempi, introducendo principi di terzietà, merito e responsabilità.

C.S. Lega Biella, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore