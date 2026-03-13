Referendum sulla giustizia, Lega Biella rilancia la campagna per il Sì

Prosegue sul territorio la campagna referendaria della Lega Biella a sostegno del Sì alla riforma della giustizia, promossa con l’obiettivo di illustrare ai cittadini i contenuti della proposta e favorire momenti di confronto pubblico.

Nel fine settimana sono previsti nuovi gazebo informativi organizzati dal partito. Gli appuntamenti si terranno sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Falcone a Biella, sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto a Biella, sabato dalle 15 alle 19 in via Iside Viana, nel piazzale del Conad a Candelo, e domenica dalle 15 alle 18.30 in via Lamarmora, nei pressi dell’ATL, sempre a Biella.

Parallelamente proseguiranno anche gli incontri pubblici serali dedicati al tema della riforma. Venerdì 13 marzo, alle 21, è in programma una serata a Villa Berlanghino a Cossato, con gli interventi del segretario provinciale Roberto Simonetti e dell’avvocato Chiara Caucino. Un secondo appuntamento è previsto lunedì 16 marzo, sempre alle 21, alla Biblioteca comunale di Andorno Micca, dove interverranno il sindaco Davide Crovella, l’assessore Andrea Ferrero, oltre a Roberto Simonetti e Chiara Caucino.

In vista del referendum in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare agli incontri e a informarsi sui contenuti della riforma. Secondo i promotori, il voto rappresenta un passaggio importante per rafforzare l’imparzialità del giudice e rendere il sistema giudiziario più al passo con i tempi, introducendo principi di terzietà, merito e responsabilità.