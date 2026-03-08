L’Europa nel disordine internazionale, nuovo evento a Biella per l'Associazione Pericle

L’Associazione Pericle, in collaborazione con ISTORBIVE – Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, prosegue il ciclo di incontri “Capire il presente” con un nuovo appuntamento dedicato a uno dei nodi centrali del nostro tempo: il ruolo dell’Europa in un sistema internazionale marcato da una transizione complessa e relativamente instabile. L’incontro, dal titolo “L’Europa nel disordine internazionale”, si terrà sabato 14 marzo, dalle 10 alle 13, presso Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo 29, Biella).

In un contesto globale segnato dal ritorno della competizione tra potenze e da una crescente conflittualità economica e strategica, l’Europa è chiamata a ridefinire il proprio ruolo internazionale, soprattutto attraverso l’Unione Europea. L’erosione progressiva delle norme e delle istituzioni del diritto internazionale impone una riflessione sulla capacità dell’Europa di agire come soggetto politico e strategico: non solo per preservare interessi, valori e ambizioni del continente, ma anche per rafforzare il progetto dell’Unione quale possibile perno di un ordine internazionale capace di tutelare la dimensione multilaterale affermatasi nel secondo dopoguerra, oggi messa alla prova dagli effetti diretti e indiretti della crescente multipolarità globale.

Interverranno: la Prof.ssa Silvia Cantoni, Professoressa associata di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Torino e membro del Consiglio della Sezione Piemonte-Valle d’Aosta della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI); il Prof. Antonio Zotti, Professore a contratto di Relazioni internazionali e Istituzioni europee presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già ricercatore presso Ca’ Foscari Venezia, LUISS Guido Carli e ISPI.

Il dibattito sarà moderato dal Professor Michele Gaietta, docente di Relazioni internazionali presso ESCP Business School (Torino) e professore a contratto presso altri atenei, tra cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università della Valle d’Aosta.

L’incontro si svilupperà come un confronto aperto tra diritto internazionale e relazioni internazionali, con l’obiettivo di offrire chiavi di lettura rigorose ma accessibili per comprendere le sfide che attendono l’Europa: dalla sicurezza alla politica estera, dall’equilibrio tra sovranità nazionale e integrazione, fino al rapporto con le grandi potenze.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.