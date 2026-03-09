Weekend di sconti fino al 70% da Edilnol: il 28 e 29 marzo

Il weekend del 28 e 29 marzo c'è un appuntamento speciale per chi sta pensando di rinnovare casa.

Edilnol inaugura ufficialmente la nuova expo arredo completamente rinnovata, con due pomeriggi di evento aperto al pubblico tra intrattenimento e offerte straordinarie fino al 70%.

La nuova area espositiva è stata ripensata per valorizzare particolarmente porte, serramenti e sistemi di riscaldamento con ambientazioni più moderne, percorsi più chiari e una consulenza ancora più mirata per il mondo della casa a 360°.

Sabato 28/03: showcooking dal vivo

Sabato pomeriggio dalle 15:00 spazio al gusto con uno showcooking dal vivo all’interno dello showroom in via delle Fabbriche Nuove, 17 a Vigliano Biellese (BI).

Un'occasione per vedere le cucine, vivere l’ambiente in modo concreto e scoprire soluzioni pratiche, direttamente durante la preparazione. In più, aperitivo offerto e gadget speciali.

Domenica 29/03: sfida il Biella Rugby Club

Domenica pomeriggio dalle 15:00 l’atmosfera sarà ancora più conviviale e adatta anche alle famiglie. Saranno presenti i giocatori della squadra di serie A di rugby BRC per un momento di incontro e di sfida con il pubblico. Siete pronti a sfidare i professionisti?

In più, anche domenica, aperitivo offerto e gadget speciali per tutti.

Promozioni fino al 70%

In occasione dell’inaugurazione dello showroom Edilnol saranno attive promozioni speciali con sconti fino al 70% su arredo e cucine selezionate. Un’opportunità concreta per chi sta valutando un acquisto importante e vuole farlo in un momento particolarmente vantaggioso.

L’ingresso è libero, ma per avere accesso alle promozioni speciali è possibile iscriversi all'evento al link: https://www.edilnol.it/sconti-inaugurazione-marzo-2026/