Il Collegio dei Minusieri del Biellese celebra San Giuseppe: appuntamento a Tavagnasco (TO)

Il Collegio dei Minusieri del Biellese, fondato nel 1618, invita falegnami e lavoratori del legno ai festeggiamenti di San Giuseppe, in programma domenica 15 marzo 2026 a Tavagnasco (TO). L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione di Confartigianato Biella.
Il sodalizio biellese entra quest’anno nel 409° anno dalla sua fondazione, rinnovando la tradizione legata alla celebrazione del Santo Patrono degli artigiani del legno. Il programma della giornata prevede la Santa Messa alle ore 10.15, seguita alle ore 12 dalla gara di abilità per falegnami e, a seguire, dal pranzo. Nel corso dell’incontro sarà inoltre consegnato il diploma di priorato a Giulio Bider.
Il coordinamento della giornata è affidato al presidente del Collegio Italo Mosca, al segretario Roberto Prato e alla segreteria biellese di Confartigianato.