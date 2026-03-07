A Candelo proseguono "I sabati al Ricetto" di Culturalmente

Culturalmente presenta gli eventi di MARZO che si terranno presso la sede dell'associazione che si trova all’interno del Ricetto di Candelo (1^ rua a destra).

Si tratta di altri 5 appuntamenti facenti tutti parte del Progetto: “IL SABATO DEL RICETTO” a cura di CULTURALMENTE

- 7 marzo 2026, ore 15,30– GEOPOLITICA e finanza personale Relatore: Massimo Terreo ( European Accredited Strategic Advisor - già Dirigente di Unicredit e Banca Generali, specializzato nella gestione del risparmio e dei patrimoni)

- 8 marzo e 15 marzo – “ DONNE” esposizione di quadri a tema per la Festa della Donna Orari di apertura : 10-12 e 15-18 , alle Signore presenti un gentile omaggio 14 marzo – CORSO di FENG SHUI (dalle 14,30 alle 17) a cura di Elena Antoniotti * e Michela Silvestri ** (*da oltre 20 anni studio il mondo olistico, occupandosi soprattutto di riflessologia, floriterapia e iridologia) (** da anni insegnante di tecniche energetiche, come il Reiki, e operatrice olistica)

- 21 marzo , ore 16 , Gruppo di Lettura su temi di Filosofia , coordinato dal Prof. Antonio Rinaldis (Docente e Autore di libri tra i quali “Brevi lezioni di Filosofia” e “Nuove lezioni di Filosofia” che verranno letti e commentati). Numero minimo partecipanti : 10 . 28 marzo , ore 15,30 - Il nuovo rischio invisibile : la stabilità che non c’è più sempre a cura di Massimo Terreo L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito (tranne il Corso di Feng Shui per il quale è previsto un contributo) previa prenotazione al 3345772743 (anche whatsapp). Le allegate locandine degli eventi sono disponibili anche sui ns. social e sul ns. sito : www.culturalmente.eu