 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 08 marzo 2026, 09:00

Ailoche, una cena a base di bagna cauda con la Pro Loco

Ailoche, una cena a base di bagna cauda con la Pro Loco

Ailoche, una cena a base di bagna cauda con la Pro Loco (foto di repertorio)

Una cena a base di bagna cauda con aperitivo della casa e altre gustose leccornie. È l'iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Ailoche all'insegna della convivialità e dello spirito di comunità. L'evento è in programma alle 19.30 di sabato prossimo, 14 marzo, nei locali della sede dell'associazione presente da molti anni nel cuore della Valsessera. 

 

g. c.

