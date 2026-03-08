Ailoche, una cena a base di bagna cauda con la Pro Loco

Una cena a base di bagna cauda con aperitivo della casa e altre gustose leccornie. È l'iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Ailoche all'insegna della convivialità e dello spirito di comunità. L'evento è in programma alle 19.30 di sabato prossimo, 14 marzo, nei locali della sede dell'associazione presente da molti anni nel cuore della Valsessera.



