“Welfare aziendale: opportunità e obblighi”, appuntamento il 17 marzo

Un incontro dedicato al welfare aziendale e alle opportunità e obblighi per le imprese è in programma martedì 17 marzo 2026 alle ore 17.30 nella sala conferenze di via Galimberti 22 a Biella.

L’iniziativa è promossa da Confartigianato Biella in collaborazione con EP Welfare e rappresenta un momento di approfondimento sul tema del welfare all’interno delle aziende. Durante l’incontro interverranno Luca Tempia della cooperativa Anteo, Riccardo Gismondi, direttore commerciale di EP Welfare, e Cristiano Gatti di Confartigianato Biella.

La partecipazione è libera. Per confermare la presenza è possibile contattare il numero 015 855 1710.