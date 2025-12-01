 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 28 al 30 novembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

CRONACA

- Una donna scomparsa da Biella, ricerche in corso

- Biella: Pedone investito in via Milano, indagini in corso circa la dinamica del sinistro

- Finti bancari e finti carabinieri truffano una donna: sottratti migliaia di euro

- Due incidenti a Biella: motociclista in ospedale

- Ladri in tour, il Biellese risponde: “Questa non è zona franca!”

EVENTI

- Mercatino di Natale a Cossato: tante bancarelle e attrazioni per bambini FOTO

 -Sordevolo, oggi alle 10 al Mercatino degli Angeli arriva Babbo Natale

- Il Ricetto di Candelo vive una nuova giornata di magia col Borgo di Babbo Natale FOTO

- Concerto a Pralungo: Alpini in musica per Santa Cecilia FOTO

- 53ª Festa degli Agricoltori: Viverone e Roppolo celebrano la tradizione FOTO

- Il treno storico approda a Candelo: Babbo Natale raggiunge il Ricetto FOTO e VIDEO

- Mosso, inaugurato il Presepe Gigante di Marchetto: “Straordinario ed emozionante” FOTO e VIDEO

POLITICA

- Biella al voto per i consigli di quartiere: seggi aperti fino alle 18 FOTO

SPORT

- Bodybuilding, Paolo Garizio insegue il sogno: dal Mondiale di Houston alla sfida verso il podio FOTO

- Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley torna alla vittoria nell’ultima sfida contro Multimed Volley Vercelli VIDEO

- Mai più senza casco sugli sci: il nuovo decreto che rende obbligatoria la protezione per tutti

- SPB Monteleone Trasporti: "Finalmente noi!" grande vittoria per la Serie C

- "Alba senza sole": netta sconfitta per il TeamVolley Lessona in B2

- Bocce Settore Ovest: incidente di percorso per la San Secondo Bennese

