Pettinengo si prepara all’11° Balcone del Biellese Trail: due percorsi in natura

Si terrà domenica 7 dicembre 2025 l'11° Balcone del Biellese Trail, manifestazione podistica organizzata dal GAC Pettinengo. La gara propone due tracciati immersi nei paesaggi del territorio: il Medium Trail da 21 km con 1056 m D+, e lo Small Trail da 8 km con 400 m D+. Il ritrovo è fissato dalle 7.00 alla palestra del Campo Sportivo di Pettinengo, mentre le partenze sono previste alle 9.30 (Medium) e alle 9.45 (Small).

Il Medium Trail è dedicato ai runner più esperti e richiede una buona preparazione per affrontare dislivelli importanti e tratti tecnici.

Lo Small Trail rappresenta invece la soluzione ideale sia per chi si avvicina al trail running, sia per gli specialisti delle distanze brevi. Entrambi i percorsi attraversano scenari suggestivi tipici del Biellese, confermando il fascino che contraddistingue la gara fin dalla sua nascita.

Di seguito il programma:

- Ore 7.00 – Ritrovo alla palestra del Campo Sportivo di Pettinengo e apertura segreteria

- Ore 9.30 – Partenza Medium Trail (21 km)

- Ore 9.45 – Partenza Small Trail (8 km)

Il pacco gara è previsto per entrambe le categorie (Small e Medium). Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti di entrambe le prove, oltre ai primi classificati delle varie categorie maschili e femminili (da J/P/S23 a S70).

Sono previsti spogliatoi, deposito borse e ristori.

Albo d’oro

(riportato integralmente e fedelmente al documento fornito)

K8 maschile

4 vittorie: Niccolò Biazzetti (2021, 2022, 2023, 2024)

2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015, 2016)

1 vittoria: Andrea Nicolò (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018), Matteo Biolcati Rinaldi (2019)

K8 femminile

2 vittorie: Barbara Merlo (2014, 2017), Monica Moia (2021, 2023)

1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018), Milena Foglio Stobbia (2019), Rosa Orlarej (2022), Sara Borello (2024)

K21 maschile

4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016, 2017)

2 vittorie: Alessandro Ferrarotti (2022, 2023)

1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018), Massimiliano Barbero Piantino (2019), Francesco Nicola (2021), Lorenzo Parodi (2024)

K21 femminile

2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014, 2015)

1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018), Natalie Francesca White (2019), Elena Platini (2021), Marta Menditto (2022), Matilde Bonino (2023), Francesca Foglio (2024)