04 dicembre 2025

Pettinengo si prepara all’11° Balcone del Biellese Trail: due percorsi in natura

Domenica 7 dicembre, partenza alle ore 9:30.

Si terrà domenica 7 dicembre 2025 l'11° Balcone del Biellese Trail, manifestazione podistica organizzata dal GAC Pettinengo. La gara propone due tracciati immersi nei paesaggi del territorio: il Medium Trail da 21 km con 1056 m D+, e lo Small Trail da 8 km con 400 m D+. Il ritrovo è fissato dalle 7.00 alla palestra del Campo Sportivo di Pettinengo, mentre le partenze sono previste alle 9.30 (Medium) e alle 9.45 (Small).

Il Medium Trail è dedicato ai runner più esperti e richiede una buona preparazione per affrontare dislivelli importanti e tratti tecnici.
Lo Small Trail rappresenta invece la soluzione ideale sia per chi si avvicina al trail running, sia per gli specialisti delle distanze brevi. Entrambi i percorsi attraversano scenari suggestivi tipici del Biellese, confermando il fascino che contraddistingue la gara fin dalla sua nascita.

Di seguito il programma:

- Ore 7.00 – Ritrovo alla palestra del Campo Sportivo di Pettinengo e apertura segreteria

- Ore 9.30 – Partenza Medium Trail (21 km)

- Ore 9.45 – Partenza Small Trail (8 km)

Il pacco gara è previsto per entrambe le categorie (Small e Medium). Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti di entrambe le prove, oltre ai primi classificati delle varie categorie maschili e femminili (da J/P/S23 a S70).

Sono previsti spogliatoi, deposito borse e ristori.

Albo d’oro

K8 maschile

4 vittorie: Niccolò Biazzetti (2021, 2022, 2023, 2024)

2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015, 2016)

1 vittoria: Andrea Nicolò (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018), Matteo Biolcati Rinaldi (2019)

K8 femminile

2 vittorie: Barbara Merlo (2014, 2017), Monica Moia (2021, 2023)

1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018), Milena Foglio Stobbia (2019), Rosa Orlarej (2022), Sara Borello (2024)

K21 maschile

4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016, 2017)

2 vittorie: Alessandro Ferrarotti (2022, 2023)

1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018), Massimiliano Barbero Piantino (2019), Francesco Nicola (2021), Lorenzo Parodi (2024)

K21 femminile

2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014, 2015)

1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018), Natalie Francesca White (2019), Elena Platini (2021), Marta Menditto (2022), Matilde Bonino (2023), Francesca Foglio (2024)

C.S. GAC Pettinengo, G. Ch.

