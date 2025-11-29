 / CRONACA

Biella: Pedone investito in via Milano, indagini in corso circa la dinamica del sinistro

Ieri sera, intorno alle 19, un 48enne è stato investito da un’auto, condotta da un uomo del '66, mentre attraversava via Milano da un veicolo 

Il pedone, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non risulterebbero critiche.

Rimangono però da chiarire le circostanze dell’investimento: le dichiarazioni fornite dai coinvolti sono infatti contrastanti riguardo alla posizione del pedone e alla possibilità che stesse attraversando sulle strisce. Saranno i Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, a ricostruire l’esatta dinamica e a stabilire eventuali responsabilità.

