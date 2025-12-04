Presepe Gigante di Marchetto: serata speciale con la scrittrice e regista RAI Linda Tugnoli FOTO

Serata di grande partecipazione al Valdilana Hub di Ponzone, dove la scrittrice e regista RAI, Linda Tugnoli, è stata ospite nell’ambito della rassegna “Gelindo per una sera”, iniziativa collegata al Presepe Gigante di Marchetto, uno dei più grandi d’Italia e del mondo. L’incontro, tenutosi nella serata di ieri, mercoledì 3 dicembre, ha offerto un'importante vetrina per la valorizzazione di Valdilana e del territorio biellese.

Nel corso dell’appuntamento, Tugnoli – autrice romana con casa in Valle Cervo, nota per numerosi servizi realizzati per la trasmissione GEO di Rai 3 – è stata intervistata da Franco Grosso. L’incontro ha ripercorso il lavoro svolto per i due documentari dedicati al Biellese: il primo ambientato nel territorio di Valdilana, girato alla Fabbrica della Ruota e al Mulino Susta, il secondo dedicato agli antichi mestieri biellesi, realizzato attraverso testimonianze e figure locali. Tra queste, anche un servizio sul sarto biellese Giovanni Barberis Organista, scelto lo scorso anno come copertina di Newsbiella. Nella foto di gruppo scattata durante la serata compaiono i protagonisti dei suoi documentari, tutti personaggi del territorio.

Oggi Tugnoli è giunta al suo quarto libro giallo, anch’esso ambientato in Valle Cervo, come i precedenti. Nel dialogo con il pubblico ha raccontato come i suoi luoghi d’origine siano stati per lei una fonte costante d’ispirazione narrativa, contribuendo a delineare atmosfere e personaggi dei suoi romanzi, tra cui Le colpe degli altri e Il paese dei morti.

L’invito rivolto alla scrittrice nasce con un obiettivo preciso: permetterle di conoscere da vicino il Presepe Gigante, affinché possa realizzare un servizio televisivo per GEO Rai 3. Durante la serata sono stati proiettati alcuni dei suoi lavori già dedicati al Biellese; a seguire, è stata illustrata anche una ricerca sui più grandi presepi del mondo, con un approfondimento su quelli italiani.

Il Presepe Gigante di Marchetto – allestito a Mosso e visitabile dal 30 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 22 – celebra quest’anno anche il centenario del Gelindo, la tradizionale figura che nelle passate edizioni del presepe divertiva i visitatori comparendo tra i pastori con movimenti improvvisi per stupire grandi e bambini.