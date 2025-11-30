53ª Festa degli Agricoltori: Viverone e Roppolo celebrano la tradizione FOTO

Si è svolta questa mattina la 53ª Festa degli Agricoltori di Viverone e Roppolo, appuntamento ormai storico per la comunità rurale del territorio, che ogni anno riunisce famiglie, agricoltori e sostenitori del mondo agricolo.

La giornata è iniziata alle 9.00, con il ritrovo in piazza Cavallini circondati dalle macchine agricole, simbolo del lavoro quotidiano che sostiene l’economia e il paesaggio di queste zone. Alle 10.00 si è celebrata la Santa Messa di ringraziamento per i frutti della terra, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli. L’aperitivo offerto dai Priori ha rappresentato un momento di incontro e convivialità tra partecipanti, produttori e famiglie.

Sono un centinaio le presenze, circa novanta già in mattinata. La manifestazione proseguirà alle 12.30 con il pranzo comunitario al Ristorante dei Pescatori, durante il quale saranno consegnate le targhe di benemerenza e premiati sia i giovani agricoltori sia coloro che hanno dedicato una vita intera al lavoro nei campi, oltre ai proprietari dei trattori partecipanti alla sfilata.

Un momento particolarmente sentito, che esprime l’identità rurale del territorio e il ruolo fondamentale svolto dagli agricoltori nella cura del paesaggio e nella tutela delle tradizioni locali.