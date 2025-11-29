Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley torna alla vittoria nell’ultima sfida contro Multimed Volley Vercelli VIDEO

Serata da incorniciare ieri, venerdì 28 novembre, per il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley, che tra le mura amiche della Palestra Comunale di Salussola ha superato con un netto 3-0 il Multimed Volley Vercelli.

La squadra di casa ha saputo imporre il proprio gioco fin dai primi scambi, dimostrando grande determinazione e qualità tecnica. I primi due set sono stati dominati, con gli atleti che hanno espresso un’ottima pallavolo in tutti i fondamentali. Sebbene il risultato finale parli di una vittoria schiacciante, il terzo parziale ha riservato un brivido al numeroso pubblico presente. Il Vercelli ha alzato il livello di gioco, mettendo in seria difficoltà il Salussola Volley, che è riuscito a chiudere il set con il minimo scarto solo ai vantaggi (26-24), evitando di prolungare la sfida.

Al termine dell'incontro, due protagonisti hanno commentato la prestazione ai microfoni: “Ci sono molti aspetti su cui migliorarsi ma sicuramente abbiamo dimostrato valore,” è stato il commento condiviso dal palleggiatore Andrea Ugolini e dall'opposto Tommaso Giribuola.

Le loro parole sottolineano la consapevolezza del potenziale della squadra e, al contempo, la volontà di non accontentarsi, puntando a una crescita costante.

La squadra è già concentrata sulla prossima sfida, che sarà nuovamente in casa e rappresenterà un'altra importante occasione per confermare il buon momento.

La società invita, infatti, tutti i sostenitori a partecipare numerosi per supportare il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley nella nuova battaglia sportiva che si terrà venerdì 5 dicembre alle 21:00 contro il Nuova Elva Occimiano.