A Occhieppo Superiore "Canti e incanti dal Cielo"

Venerdì 6 dicembre alle 16,45 il Locale "Bacco Tabacco e Venere" a Occhieppo Superiore ospiterà "Canti e incanti dal Cielo".

L'evento è ideato da Stefano Mantovani Coppola e avrà come "Filo conduttore" il cielo. Non mancheranno riferimenti alle Donne, alle passioni, alla vita, e naturalmente al cielo. Verranno letti tra gli altri anche testi di Mantovani Coppola, Agata Sarcì e Cinzia Sartorello. Non mancheranno spunti di riflessione ed approfondimenti.

Con piacere si ricorderà la figura di Alda Merini, poetessa milanese presente anche nella toponomastica biellese: ad Occhieppo Superiore e Mongrando con una targa ed una poesia nel primo caso, ed una via nel secondo.

Si consiglia di prenotare i posti, sulle pagine FaceBook di Mantovani e Sarcì,