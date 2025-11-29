Mercatino di Natale a Cossato: tante bancarelle e attrazioni per bambini FOTO di Nicola Rasolo per newsbiella.it

A Cossato, lungo via Martiri, è in corso il mercatino natalizio organizzato dai commercianti della zona con il supporto di Confesercenti. Uno dei partecipanti ha spiegato come l’iniziativa abbia coinvolto 52 hobbisti ed espositori.

Oltre alle bancarelle, l’evento propone quattro food truck e diverse attrazioni per i più piccoli, tra cui una casetta gonfiabile di Babbo Natale con la buca delle lettere e il trono di Babbo Natale, oltre a uno scivolo gonfiabile sempre a tema natalizio.

La partecipazione è buona: la giornata soleggiata favorisce l’afflusso di visitatori, inoltre tutti gli iscritti hanno preso parte all’evento, confermando il gradimento e il successo dell’iniziativa.