Pettinengo: gli orari di chiusura degli uffici comunali

Il Comune di Pettinengo informa la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie e di inizio anno, gli uffici comunali rimarranno chiusi in quattro giornate.
Nel dettaglio:
- Mercoledì 24 dicembre 2025
- Mercoledì 31 dicembre 2025
- Venerdì 2 gennaio 2026
- Lunedì 5 gennaio 2026
L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione.
Per qualsiasi necessità sono indicati, nel documento, i riferimenti istituzionali del Comune: via C. Bellia 40, le caselle email pettinengo@ptb.provincia.biella.it e pettinengo@pec.ptbbiellese.it, oltre al numero telefonico 015/8445035.