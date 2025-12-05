 / Valli Mosso e Sessera

Pettinengo: gli orari di chiusura degli uffici comunali

Il Comune di Pettinengo informa la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie e di inizio anno, gli uffici comunali rimarranno chiusi in quattro giornate.

Nel dettaglio:

- Mercoledì 24 dicembre 2025

- Mercoledì 31 dicembre 2025

- Venerdì 2 gennaio 2026

- Lunedì 5 gennaio 2026

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione.

Per qualsiasi necessità sono indicati, nel documento, i riferimenti istituzionali del Comune: via C. Bellia 40, le caselle email pettinengo@ptb.provincia.biella.it e pettinengo@pec.ptbbiellese.it, oltre al numero telefonico 015/8445035.

