Giornata internazionale delle persone con disabilità, festa all'Istituto Giovanni XXIII di Lessona VIDEO

Giornata di festa ieri mercoledì 3 dicembre all'Istituto Giovanni XXIII di Lessona, dove gli Alpini della sezione di Biella in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, hanno allietato il pomeriggio degli ospiti della struttura in particolare con il coro "Coro cento voci per cento anni" che ha fatto cantare e ballare i presenti regalando a tutti ore in allegria e di spensieratezza.

Entusiasta la direttrice dell'Istituto Angelina Figoni che ha ringraziato gli Alpini per essere sempre presenti.