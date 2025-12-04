Biella, gara di ballo e musica dal vivo: appuntamento al Centro Dinamico

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella e il Centro Dinamico organizzano la Festa di Natale, un appuntamento all’insegna degli auguri, dei brindisi e dell’allegria. L’iniziativa invita a festeggiare insieme, brindare alla salute e ballare sulle mitiche note di “Saturday Night Fever”.

Tra i momenti più attesi della giornata ci sarà la gara di ballo, aperta a tutti: in coppia o da soli, i partecipanti potranno preparare la propria coreografia proprio sulle musiche di “Saturday Night Fever”. Una giuria premierà i primi tre classificati. Il pomeriggio sarà animato da musica dal vivo con Franco e i colpi di Scena, insieme a divertimento, premi e un clima di buona compagnia che accompagnerà l’intero evento.

La festa è in programma per domenica 21 dicembre alle ore 14:00, al Centro Dinamico di via Delleani 34: “Non mancare!”.

Le prenotazioni per partecipare alla gara di ballo sono aperte chiamando il numero 015-3507857 (Comune di Biella – Ufficio promozione attività sociali per la 3ª età), entro il 10 dicembre, dalle 9 alle 10.