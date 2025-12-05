Biella, iscrizioni aperte per il Laboratorio di Natale: creatività e benessere al Centro Dinamico

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella e il Centro Dinamico organizzano un Laboratorio Creativo di Natale, in programma giovedì 18 dicembre 2025, dalle 14:00 alle 16:30, presso il Centro Dinamico di via Delleani 34.

L’iniziativa propone un pomeriggio dedicato alla creatività e relax e buon umore, con la realizzazione di due decorazioni natalizie da appendere: una da portare a casa e una destinata ad abbellire gli spazi del Centro: “Rametti, palline, nastri e piccoli gesti, le mani si sciolgono e il cuore si apre”: un’attività pensata per favorire serenità, condivisione e un dolce benessere in vista delle festività.

Per partecipare è richiesto di portare con sé alcuni materiali: piccole palline o decorazioni a scelta, un rotolo di nastro rosso, oro, argento o coordinato (altezza almeno 5 cm con anima in ferro), un po’ di nastrino in raso o tulle, oltre a rami di pino o abete, pigne, bacche e legnetti raccolti. È consigliato munirsi anche di una piccola cesoia. Ogni partecipante può aggiungere qualsiasi altro elemento suggerito dalla propria fantasia.

Le prenotazioni sono aperte fino al 12 dicembre 2025 al numero 015-3507857 (Ufficio promozione delle Attività Sociali per la terza età del Comune di Biella) oppure direttamente presso il Centro Dinamico.