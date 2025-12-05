TeamVolley, arriva il Rivarolo: sfida intensa al Palasport di Lessona

Una partita dai molteplici significati attende il TeamVolley, che sabato alle 20.30, davanti al pubblico del Palasport di Lessona, affronterà il Rivarolo Canavese Volley. Una neopromossa del campionato nazionale di Serie B2, ma solo formalmente: la formazione canavesana è infatti in ottima condizione e può contare su diverse conoscenze note all’ambiente biellese, sia in campo sia in panchina.

A presentare la sfida è il vice-allenatore Ivan Turcich, che analizza la qualità dell’avversario:

“Una formazione di tutto rispetto, lo dicono i risultati, come l’ultimo 3-0 casalingo contro Castellanza. Sono su un’onda positiva e devono confermarsi: questo complica la partita, ma rappresenta anche uno stimolo. La schiacciatrice Valentina Re ha un curriculum da categorie superiori; il giovane opposto mancino Giulia Lorenzon – con cui abbiamo già lavorato a Lessona – è in crescita e sta disputando un grande campionato. Conosco bene anche la palleggiatrice Elisa Civallero, fin dai tempi di Chiavazza in B1: ha fatto un ottimo percorso e sa cambiare l’inerzia nei momenti decisivi. Noi arriviamo da un sabato negativo, abbiamo voglia di riscatto. La prestazione di Alba deve rimanere un caso isolato: occorre imparare dagli errori, alcuni dei quali non possiamo più permetterci. Per rispetto di noi stessi, della maglia e del TeamVolley. La pressione? Mi piace: è il bello dello sport. Sarà una sfida interessante, e avremo bisogno del tifo del nostro palazzetto”.

La centrale Giulia Barbonaglia sottolinea il desiderio di reagire dopo la prestazione opaca del weekend precedente:

“Non arriviamo da un fine settimana facile. C’è stato molto da elaborare dopo il 3-0 in trasferta e una prova non all’altezza. Dobbiamo cancellare ciò che è stato, ripartire da zero e ritrovare il nostro equilibrio e la nostra pallavolo. Lo abbiamo già fatto in passato, anche contro avversarie molto forti: siamo sempre state in grado di difenderci e giocare bene. Serve unità, in campo e fuori. Rivarolo è un’ottima squadra e i risultati lo dimostrano. Deve essere uno stimolo ulteriore per lasciarci alle spalle Alba, dopo una settimana di allenamenti intensi, e ritrovarci sia a livello individuale che di squadra”.

Il programma del weekend biancoblu

Serie B2

Sabato 6/12, ore 20.30 – Palasport di Lessona (BI)

TeamVolley Lessona – Finimpianti-GP Rivarolo Canavese Volley

Prima Divisione TST

Mercoledì 10/12, ore 21 – Palestra S.M. “F. Petrarca”, Gaglianico (BI)

Gaglianico Volley School – Botalla TeamVolley

Under 18 Eccellenza

Lunedì 8/12, ore 18 – PalaCima, Alessandria

Alessandria Volley – Generali TeamVolley

Under 16 Eccellenza

Domenica 7/12, ore 15 – PalaAgil, Trecate (NO)

Igor Volley – De Mori TeamVolley

Under 14

Sabato 6/12, ore 16.45 – Palasport di Lessona (BI)

Conad TeamVolley – Volley Gattinara