Due incidenti a Biella: motociclista in ospedale

Nella giornata di ieri, sabato 29 novembre, due distinti incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri a Biella.

Il primo episodio si è verificato alle 7.30 in via Candelo, dove un’auto si è scontrata con un monopattino condotto da un cittadino straniero residente a Biella.

Fortunatamente non si registrano feriti e, all’arrivo dei Carabinieri, i mezzi erano già stati spostati. È emerso inoltre che il monopattino era sprovvisto di assicurazione. La viabilità è stata ripristinata senza ulteriori criticità.

Il secondo intervento è avvenuto alle 21 in via Torino, dove, mentre era in moto, a un uomo è stata probabilmente tagliata la strada da un'autovettura.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non sembrano gravi, ed è in attesa di prognosi. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi e una ditta è stata incaricata della pulizia stradale.