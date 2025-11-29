Bodybuilding, Paolo Garizio insegue il sogno: dal Mondiale di Houston alla sfida verso il podio FOTO

Un viaggio di oltre 8.500 chilometri per inseguire un sogno: è quello compiuto da Paolo Garizio, atleta biellese e trainer della palestra Hero Club di Biella, che nelle scorse settimane ha rappresentato l’Italia ai Campionati Mondiali di Natural Bodybuilding DFAC (Drug Free Athlete Coalition), disputati a Houston, in Texas.

Garizio è sceso in pedana nella categoria Bodybuilding Over 40, una delle più competitive, riservata agli atleti che hanno ottenuto la qualificazione internazionale. A Houston ha presentato la migliore forma fisica della sua carriera: qualità muscolare di alto livello, definizione estrema e una presenza scenica che non è passata inosservata.

La giuria gli ha assegnato un prestigioso quarto posto mondiale, riconoscendo il valore tecnico della sua performance. Una posizione che, pur a un passo dal podio, conferma la statura dell’atleta: «La qualità muscolare era superiore – racconta Garizio – ma quest’anno la federazione ha premiato di più i volumi. È una lezione preziosa, e la userò per tornare ancora più forte».

Elemento distintivo dell’esperienza texana è stato far parte del Team Italia FCFN (Federazione Cultura Fisica Natural), una squadra composta da quattro atleti di altissimo livello. «Condividere questo viaggio con un team così unito e professionale è stato un valore aggiunto enorme, sia sul piano umano che sportivo» sottolinea Garizio.

Nonostante la scelta stilistica della giuria, la partecipazione al Mondiale ha lasciato in lui un segno profondo: l’orgoglio di aver portato sul palco internazionale un fisico natural di grande qualità e la consapevolezza di essere stabilmente tra i migliori quarantenni al mondo nella disciplina.

Da Houston parte ora la sua nuova sfida. Garizio ha già ripreso la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, con un obiettivo chiaro: tornare al Mondiale e puntare alla vittoria. «L’esperienza mi ha dato una carica enorme. Il percorso è tracciato. Il podio lo voglio, e so come arrivarci» afferma con determinazione.

Il lavoro è ripartito nella “sua” Hero Club di Biella, dove continuerà ad allenarsi con metodo, dedizione e la passione di chi conosce il valore del sacrificio e della crescita continua. Un quarto posto che vale come una vittoria e un nuovo cammino che è già cominciato: Paolo Garizio torna da Houston più forte che mai, con un obiettivo cristallino — salire sul podio, da protagonista.