"Alba senza sole": netta sconfitta per il TeamVolley Lessona in B2

Sconfitta netta per il TeamVolley Lessona, che dopo un primo set combattuto cede nettamente sul campo dell’Alba Volley, uno dei più difficili del girone nazionale di Serie B2. Le padrone di casa crescono nel corso del match e si impongono 3-0, dominando secondo e terzo parziale.

Cronaca

Il primo set si apre in equilibrio: il TeamVolley parte bene (2-4), subisce un 4-0 di Alba ma resta in linea fino a quota 15. Un ace vale il 17-15 e induce lo staff biellese al primo time-out. Le ospiti ritrovano il pari sul 19-19 grazie alla battuta di Diego, fondamentale che porta anche all’ace di Sola sul 23-24, primo set-point per le biancoblù. Alba ferma il gioco, risponde con il posto 4 e sull’avanzata delle langarole coach Bellagotti chiama time-out sul 25-24. Filippini pareggia, ma Alba chiude 27-25.

Dal secondo set la partita cambia volto. Dopo il momentaneo 7-8 di Filippini, le cuneesi piazzano un pesante 18-2 che di fatto decide il parziale, chiuso sul 25-10 senza necessità di particolari aggiustamenti tecnici.

Il terzo set riparte da 0-0 nel punteggio, ma non nell’inerzia: Alba realizza subito sei punti consecutivi e mantiene un margine costante fino al 15-5. Le sostituzioni non influiscono sull’andamento del gioco e le padrone di casa chiudono 25-14, fissando il 3-0 finale.

Commento

Coach Alessio Bellagotti:

«Commentare è davvero difficile. La qualità del nostro gioco durante il primo set non è stata eccelsa, ma avremmo potuto chiuderlo prima. Sul 25 pari si è infortunata la loro banda Serena Alessandria – alla quale auguriamo un pronto rientro – e abbiamo commesso due errori che ci sono costati il parziale.

Poi, contro una sostituta che finora aveva giocato poco, invece di aggredire la partita abbiamo disputato i due peggiori set della stagione. I break negativi ci sono costati l’opportunità di fare punti contro una squadra sicuramente forte, ma con dei deficit importanti (tra i titolari mancava anche la banda Martina Casarin).

Il rammarico è tanto, per la sconfitta e per come è arrivata. Non ci sono alibi: la prestazione non è stata all’altezza e siamo dispiaciuti. Ci sarà da stringere i denti, lavorare sodo e cancellare questo episodio sotto i nostri standard. Abbiamo già perso, ma giocando una bella pallavolo. Anche perché sabato prossimo arriva Rivarolo, che sta facendo molto bene».

Tabellino

Serie B2 – Girone A, 8ª giornata

Polivalente “Centro Storico” – Alba (CN)

L’Alba Volley – TeamVolley Lessona 3-0

(27-25 / 25-10 / 25-14)

TeamVolley Lessona: Caimi 1, Daffara, Diego 1, Bordignon 8, Sola 3, Cavaliere, Bonini 3, Macchieraldo 4, Barbonaglia, Filippini 15, Fizzotti (L1), Spinello (L2).

Coach: Alessio Bellagotti. Vice: Ivan Turcich.