Bocce Settore Ovest: incidente di percorso per la San Secondo Bennese

Nel campionato di Prima categoria di bocce, settore Ovest, la San Secondo Bennese esce sconfitta con un netto 5-15 nell’incontro casalingo disputato a Buronzo contro la Cairese.

Sugli altri campi, la giornata ha registrato i seguenti risultati: Saviglianese–Pergittone 18-2, ABC Trofarello–Vottignasco 12-8, Sangiorgese–Tre Valli 4-16, Rapallese–Ponte Masino 13-7, Stazzanese–Masera 14-6.

Classifica: Saviglianese e Cairese 4 punti; Tre Valli 3; Vottignasco, Stazzanese, Masera, Rapallese e ABC Trofarello 2; San Secondo Bennese 1; Ponte Masino, Sangiorgese e Pergittone 0.