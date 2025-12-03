Pralungo si veste di Natale: si comincia con l'accensione dell'Albero

Con l’arrivo delle feste, Pralungo si prepara a vivere un dicembre ricco di iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità.

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 7 dicembre con la suggestiva accensione dell’Albero di Natale in piazza della Chiesa, in collaborazione con la casa di riposo Opera Pia Ciarletti, un momento atteso ogni anno da grandi e piccoli che aprirà ufficialmente il calendario natalizio del paese.

A partire dalle 16.30 i presenti potranno gustare del panettone, accompagnato da vin brulé e cioccolata calda. Alle 17.30, invece, è prevista l'illuminazione dell'Albero, con musica e canti di Natale.