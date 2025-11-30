SPB Monteleone Trasporti: "Finalmente noi!" grande vittoria per la Serie C

Vince e convince la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. La Ilario Ormezzano Sai SPB ha mostrato il suo volto migliore, espugnando 3-0 (e con parziali piuttosto netti) il difficile campo della Polisport Chieri . Gli arancioblù si attestano ai vertici del girone regionale di Serie C.

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: “Finalmente! Quando vogliamo e se vogliamo, siamo questi. Indipendentemente dall’avversario. Bravi tutti: tosti e perfetti, prestazione preparata bene e di squadra, sebbene a livello offensivo siamo stati trascinati da Despaigne. Ripeto: siamo questi e non possiamo non giocare così perciò ripartiamo da qui, da questa bella iniezione di fiducia, in trasferta e su un campo difficile. Così come avevamo richiamato i ragazzi dopo alcune prestazioni sotto-tono, questa volta dobbiamo congratularci con loro”.

Il vice-allenatore Simone NICOLO: “Di sicuro questa è stata una delle nostre migliori prestazioni a livello caratteriale. Siamo riusciti a rimanere uniti per tutta la partita, anche e soprattutto nel secondo set quando siamo andati sotto e Chieri ha tentato di cambiare l’inerzia del match. Buono il muro-difesa, abbiamo toccato molti palloni complicando la vita ai torinesi. Aiutato da una buona ricezione, il nostro palleggio ha distribuito bene le azioni per i nostri attaccanti”.

Mvp di serata è l’opposto Bryan DESPAIGNE: “Abbiamo giocato bene, in settimana avevamo lavorato tanto per preparare questo impegno difficile. Adesso ci impegneremo ancora di più, perché dobbiamo fare ancora meglio. A Biella? Mi trovo bene, sia con i ragazzi che con lo staff. Come città è piuttosto tranquilla. Il fatto che segno tanto non è una pressione, anzi: chiedo spesso il pallone, e lo faccio perché sono sicuro e tranquillo”.

TABELLINO

SERIE C - 8a giornata

Palestra comunale di Chieri (TO)

Polisport Chieri – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 0-3

(17-25/14-25/16-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 5, Vicario, Agostini 10, Sensi 8, Stragiotti 2, Graziano 5, Antonov 3, Maretti 1, Despaigne 23, Carlotto (L1), Murdaca (L2)