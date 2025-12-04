Sordevolo, il Mercatino degli Angeli replica il 7 e 8 dicembre con due giornate all’insegna della magia natalizia FOTO

Sordevolo – Dopo il grande successo di domenica 30 novembre, che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 visitatori, il Mercatino degli Angeli si prepara a vivere due nuove giornate ricche di atmosfera, sapori e tradizioni: domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025.

L’evento, tra i più attesi del periodo natalizio nel Biellese, ha confermato la sua capacità di attrarre pubblico da tutto il Nord Ovest: domenica sono arrivati sette pullman di turisti provenienti da Imperia, Diano Marina, Carmagnola, Genova e Trino Vercellese. Un’affluenza costante e un clima festoso hanno animato le vie del paese, trasformando Sordevolo in un autentico villaggio natalizio.

Molto apprezzata anche l’offerta gastronomica: nella scorsa domenica sono state servite oltre 300 porzioni di polenta concia e distribuiti 150 litri di vin brûlé. Grande successo anche per lo spettacolo per bambini, realizzato in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia e l’Oratorio di Sordevolo, che ha registrato il tutto esaurito.

Domenica 7 dicembre al Ristoro degli Alpini verrà servita una gustosa prelibatezza: il “Risotto in Cagnone alla Biellese”, piatto speciale del giorno. Lunedì 8 dicembre sarà invece la volta della tradizionale “Polenta Concia di Sordevolo”. Entrambe le giornate offriranno un programma ricco e variegato, pensato per tutte le età.

Tra le proposte:

- Stand artigianali e natalizi lungo le vie del centro storico;

- Mostre d'arte e fotografiche nei principali spazi espositivi del paese;

- Animazione per bambini con Babbo Natale;

- Musica itinerante con la cornamusa scozzese di Lars Laenen;

- Continua l'apertura straordinaria del Museo della Passione, dell'Archivio Lanifici;

- Vercellone e delle mostre dedicate a Placido Castaldi, Giorgio Marinoni e Cecilia Martin Birsa.

II Mercatino degli Angeli sarà aperto dalle ore 10.00 alle 18.00, con musica di sottofondo a creare un'atmosfera suggestiva per tutto il percorso.