A Occhieppo Inferiore si festeggia Santa Cecilia

La Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS si prepara a festeggiare la patrona della Musica, Santa Cecilia, i prossimi 7 e 8 dicembre.

Ad aprire il concerto saranno i giovani musicisti della Junior “Cep” Band; seguirà la Filarmonica Occhieppese, diretta dal Maestro Raffaello Cangiano, che presenterà un programma intitolato "A spasso con la Filarmonica” - le musiche scelte accompagneranno la proiezione di fotografie e time-lapse realizzati da Franco Lacchia e Pietro Monteleone.

L’appuntamento è previsto per domenica 7 dicembre, alle ore 21, presso il Salone Polivalente.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: www.facebook.com/societafilarmonicaocchieppo



