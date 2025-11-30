Biella al voto per i consigli di quartiere: seggi aperti fino alle 18 FOTO

A Biella si vota per il rinnovo dei consigli di quartiere, organismi che tornano operativi dopo 16 anni. Lo stop risaliva al 2009 e, negli anni, l’assenza di questo strumento aveva generato un crescente interesse da parte dei residenti, che chiedevano la possibilità di tornare a esprimersi su temi locali attraverso rappresentanti di zona.
Questa mattina i seggi hanno aperto regolarmente alle 9 e rimarranno attivi fino alle 18. L’affluenza alle urne potrà essere verificata a partire da domani, a seguito dello scrutinio che si svolgerà al termine della chiusura.
Sono 158 i candidati, tutti volontari, distribuiti nei dieci quartieri cittadini:
- CENTRO
- SAN PAOLO
- CHIAVAZZA
- VALLE OROPA
- VILLAGGIO LA MARMORA
- PAVIGNANO- VAGLIO
- RIVA
- VERNATO
- PIAZZO
- BARAZZETTO-VANDORNO-OREMO
Negli ultimi giorni diversi candidati hanno partecipato agli incontri informativi e distribuito materiale nei rioni, segno di un rinnovato interesse verso un livello di rappresentanza che permette un dialogo diretto con i cittadini.
Dove si vota: l’elenco completo dei seggi
- Quartiere Centro – Sala Consiliare di Palazzo Oropa, Via Battistero 4
- Quartiere Riva – Salone Parrocchiale, Piazza San Giovanni Bosco 4
- Quartiere Vernato – Centro Incontro Anziani, Via Ivrea 14
- Quartiere Villaggio Lamarmora – Casa di Giorno, Via Corridoni 5
- Quartiere San Paolo – Masarone – Villaggio Sportivo – Ex Centro Diurno, Via Trento 16/C
- Quartiere Piazzo – Sala Parrocchiale, Piazza Cisterna 1
- Oremo – Barazzetto – Vandorno – Teatro Parrocchiale Vandorno, Strada Barazzetto Vandorno 164
- Quartiere Valle Oropa – Asilo di Cossila San Giovanni, Via Santuario d’Oropa 343
- Quartiere Chiavazza – Salone Parrocchiale, Via Firenze 1
- Quartiere Pavignano – Vaglio Colma – Associazione Pavignano Sport, Via Rappis 11